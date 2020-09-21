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Музыка
Новости музыки
21 сентября 20, 14:56
Леди Гага выпустила клип на песню 911 (Видео)
Леди Гага
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Новый клип певицы является очень личным, а на его создание ее вдохновил фильм Сергея Параджанова "Цвет граната".

Как написала в своем Instagram Леди Гага - этот короткометражный фильм очень личный, и рассказывает об ее опыте психического здоровья и о том, как реальность и мечты могут быть связаны. Прошли годы с тех пор, как исполнительница смогла почувствовать себя живой в своем творчестве, чтобы сделать то, что сделали в 911.

"То, что когда-то было моей реальной повседневной жизнью, теперь стало фильмом, реальной историей, которая теперь в прошлом, а не в настоящем. Это поэзия боли" — написала певица.

Срежиссировал клип Тарсем Сингх.

Новая видео работа - это некая видео-исповедь Леди Гаги, которая в мельчайших деталях отсылает к творчеству культового режиссера Параджанова. На связь с картиной "Цвет граната" есть прямой намек - клип заканчивается вывеской на кинотеатре "Армянский кинофестиваль" и постером фильма. Плюс ко всему видео начинается с кадра, на котором показаны гранаты фрукты и гранатовый браслет на ноге певицы. Это в принципе тоже можно считать отсылкой к фильму.

Да и сама стилистика и композиция клипа будто бы продолжает ленту. Те потрясающие образы, в которых появляется Гага и другие персонажи также будто бы вышли из фильмов Параджанова. Отметим, что несколько образов певицы были созданы армянским дизайнером Кариной Акопян.
telegraf.com.ua
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