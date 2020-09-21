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Музыка
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19 сентября 20, 18:43
Анна Седокова разделась и раскрасила собственное тело. ВИДЕО
Анна Седокова
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Певица представила видео на песню "Самолеты".

Украинская певица Анна Седокова выпустила клип на песню "Самолеты". Режиссер работы – Алина Герман, оператор-постановщик – Дмитрий Горевой. Ролик посвящен актрисе родом из Эстонии Любови Голанчиковой, которая стала первой летчицей-испытателем.

- На создание этой работы меня вдохновила история Любови Голанчиковой — первой летчицы-испытателя, которая оставила сцену ради авиации. Это история о том, что каждая женщина ежедневно стоит перед выбором. И я хочу, чтобы каждая из вас не боялась идти к своей мечте и никогда не отказывалась от нее, несмотря на трудности. Надеюсь, эта лирика откликнется в ваших сердцах и останется там навсегда, - написала Седокова в комментарии к ролику на YouTube.

В ролике Седокова летала на вертолете, а потом разделась до белья и выкрасила тело в белый, чтобы слиться с аэродромной полосой. В комментариях к ролику певица призналась, что за время карантина соскучилась по самолетам и путешествиям.


Накануне 37-летняя Седокова сообщила о свадьбе с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который младше нее на девять лет.
kp.ua
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