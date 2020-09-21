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18 сентября 20, 12:56
Настя Каменских представила испаноязычный альбом Ecléctica
Бывшая солистка дуэта "Потап и Настя" выпустила испаноязычный альбом под названием "Ecléctica" своего сольного проекта NK.
На своей официальной странице в Инстаграм певица сообщает, что она с нетерпением ждала этой премьеры и теперь каждый может насладиться песнями, в которых объединены латинские ритмы и украинский колорит.
В альбом Каменских включены треки:
1. Elefante
2. A Huevo
3. Yea or nay
4. Pelicula
5. No stress
6. Pura basura
7. Ojala
Отметим, что выход альбома был запланирован на апрель, но ситуация с пандемией внесла коррективы в планы команды NK.