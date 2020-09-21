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Музыка
Новости музыки
18 сентября 20, 12:56
Настя Каменских представила испаноязычный альбом Ecléctica
Ecléctica
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Украинская певица NK сегодня, 18 сентября, представила новый альбом под названием ECLÉCTICA.

Бывшая солистка дуэта "Потап и Настя" выпустила испаноязычный альбом под названием "Ecléctica" своего сольного проекта NK.

На своей официальной странице в Инстаграм певица сообщает, что она с нетерпением ждала этой премьеры и теперь каждый может насладиться песнями, в которых объединены латинские ритмы и украинский колорит.

В альбом Каменских включены треки:

1. Elefante

2. A Huevo

3. Yea or nay

4. Pelicula

5. No stress

6. Pura basura

7. Ojala

Отметим, что выход альбома был запланирован на апрель, но ситуация с пандемией внесла коррективы в планы команды NK.
telegraf.com.ua
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