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Новости музыки
9 сентября 20, 15:51
Впервые в Украине выступит культовая метал-группа Slipknot
Slipknot
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В июле 2021 года в Киеве выступит культовая метал-группа Slipknot

В июле 2021 года в Киеве выступит культовая метал-группа Slipknot

Американская культовая нью-метал группа Slipknot впервые в истории выступит в Украине на фестивале UPark Festival, который пройдет в июле 2021 года. Об этом в Facebook сообщили организаторы UPark. 

"Жуткие маски в колабе с экстремальным нью-металлом, как результат - ажиотаж, первые строчки на Billboard, Грэмми и звание лучшей группы мира по версии журнала Kerrang. Готовься! Следующим летом услышишь этот легендарный саунд вживую", - говорится в сообщении. 

Выступление Slipknot состоится 18 июля 2021 года. На фестивале также выступят Deftones, Gorillaz, My Chemical Romanc, Sum41.


Первый альбом группа выпустила в 1996 году, последний вышел в 2019-м. Slipknot получила премию Грэмми в 2006 году. Все альбомы группы имеют платиновый статус.

В мае 2019 года Slipknot показали свои новые маски в клипе Unsainted. Также их можно увидеть в клипе Solway Firth. 
liga.net
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