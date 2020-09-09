Впервые в Украине выступит культовая метал-группа Slipknot

В июле 2021 года в Киеве выступит культовая метал-группа Slipknot

Американская культовая нью-метал группа Slipknot впервые в истории выступит в Украине на фестивале UPark Festival, который пройдет в июле 2021 года. Об этом в Facebook сообщили организаторы UPark.

"Жуткие маски в колабе с экстремальным нью-металлом, как результат - ажиотаж, первые строчки на Billboard, Грэмми и звание лучшей группы мира по версии журнала Kerrang. Готовься! Следующим летом услышишь этот легендарный саунд вживую", - говорится в сообщении.

Выступление Slipknot состоится 18 июля 2021 года. На фестивале также выступят Deftones, Gorillaz, My Chemical Romanc, Sum41.



