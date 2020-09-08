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Музыка
Новости музыки
8 сентября 20, 21:45
На детском "Евровидении" Украину представит Саша Балабанов
Александр Балабанов
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В результате нацотбора определился победитель.

В национальном отборе на участие в детском песенном конкурсе "Евровидение - 2020"  победил 14-летний Александр Балабанов. Об этом сообщает "UA: Суспільне мовлення".

Всего в отборе участвовали 11 детей. Согласно результатам оценки жюри и онлайн-голосования юный вокалист представит нашу страну на конкурсе с песней "Открывай".

- Это на самом деле очень крутой артист. Если бы я был членом жюри - мне было бы трудно голосовать, ведь лично мне все дети понравились. Александр Балабанов тоже был одним из моих фаворитов. Мне кажется, что мы экспортируем такой современный вид украинской музыки в Европу. У нас идет крутая музыкальная волна детей-артистов, - сообщил член правления UA: Суспільне мовлення, ответственный за платформу телевидения, Ярослав Лодыгин .

Как отмечено в сообщении, Александр Балабанов родом из Донецка. С 8 лет проживает с родителями в Киеве. Учится в школе искусств на музыкальном отделении. Парень владеет английским, немецким и турецким языками. Принял участие в более 40 международных и всеукраинских вокальных конкурсах и фестивалях.

Как голосовали члены жюри национального отбора:

Джамала отдала свой голос за Ярослава Политова; 
Алина Паш выбрала Александра Балабанова; 
Тарас Тополя - Александра Балабанова; 
Руслана Хазипова отдала свой голос за Александра Балабанова ; 
Дмитрий Шуров выбрал Александра Балабанова ;
Лариса Клюевская - Елена Усенко ; 
Тимур Мирошниченко отдал свой голос за Александра Балабанова ;
Любовь Морозова выбрала Елену Усенко.

Пятерка лидеров по результатам онлайн-голосования:

Даниэла Шапочникова - 39,98%;
Елена Усенко - 16,61%;
Ярослав Политов - 14,27%;
Александр Балабанов - 12,6%;
Анжелина Макфарлейн - 3,6%.

В этом году детское "Евровидение" пройдет в столице Польши в формате онлайн. Участие в конкурсе примут представители 13 стран. 
kp.ua
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