На детском "Евровидении" Украину представит Саша Балабанов

В национальном отборе на участие в детском песенном конкурсе "Евровидение - 2020" победил 14-летний Александр Балабанов. Об этом сообщает "UA: Суспільне мовлення".
Всего в отборе участвовали 11 детей. Согласно результатам оценки жюри и онлайн-голосования юный вокалист представит нашу страну на конкурсе с песней "Открывай".
- Это на самом деле очень крутой артист. Если бы я был членом жюри - мне было бы трудно голосовать, ведь лично мне все дети понравились. Александр Балабанов тоже был одним из моих фаворитов. Мне кажется, что мы экспортируем такой современный вид украинской музыки в Европу. У нас идет крутая музыкальная волна детей-артистов, - сообщил член правления UA: Суспільне мовлення, ответственный за платформу телевидения, Ярослав Лодыгин .
Как отмечено в сообщении, Александр Балабанов родом из Донецка. С 8 лет проживает с родителями в Киеве. Учится в школе искусств на музыкальном отделении. Парень владеет английским, немецким и турецким языками. Принял участие в более 40 международных и всеукраинских вокальных конкурсах и фестивалях.
Как голосовали члены жюри национального отбора:Джамала отдала свой голос за Ярослава Политова;
Пятерка лидеров по результатам онлайн-голосования:Даниэла Шапочникова - 39,98%;
В этом году детское "Евровидение" пройдет в столице Польши в формате онлайн. Участие в конкурсе примут представители 13 стран.