На детском "Евровидении" Украину представит Саша Балабанов

В национальном отборе на участие в детском песенном конкурсе "Евровидение - 2020" победил 14-летний Александр Балабанов. Об этом сообщает "UA: Суспільне мовлення".

Всего в отборе участвовали 11 детей. Согласно результатам оценки жюри и онлайн-голосования юный вокалист представит нашу страну на конкурсе с песней "Открывай".

- Это на самом деле очень крутой артист. Если бы я был членом жюри - мне было бы трудно голосовать, ведь лично мне все дети понравились. Александр Балабанов тоже был одним из моих фаворитов. Мне кажется, что мы экспортируем такой современный вид украинской музыки в Европу. У нас идет крутая музыкальная волна детей-артистов, - сообщил член правления UA: Суспільне мовлення, ответственный за платформу телевидения, Ярослав Лодыгин .

Как отмечено в сообщении, Александр Балабанов родом из Донецка. С 8 лет проживает с родителями в Киеве. Учится в школе искусств на музыкальном отделении. Парень владеет английским, немецким и турецким языками. Принял участие в более 40 международных и всеукраинских вокальных конкурсах и фестивалях.

Как голосовали члены жюри национального отбора:

Алина Паш выбрала Александра Балабанова;

Тарас Тополя - Александра Балабанова;

Руслана Хазипова отдала свой голос за Александра Балабанова ;

Дмитрий Шуров выбрал Александра Балабанова ;

Лариса Клюевская - Елена Усенко ;

Тимур Мирошниченко отдал свой голос за Александра Балабанова ;

Любовь Морозова выбрала Елену Усенко. Пятерка лидеров по результатам онлайн-голосования: Даниэла Шапочникова - 39,98%; Даниэла Шапочникова - 39,98%;

Елена Усенко - 16,61%;

Ярослав Политов - 14,27%;

Александр Балабанов - 12,6%;