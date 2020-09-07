Dzidzio ограбили в Киеве

На певца Михаило Хому, известного под сценическим именем Dzidzio напали в Киеве. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на отделение полиции Шевченковского района Киева.

Инцидент произошел ночью 6 сентября. На музыканта напали в Шевченковском районе столицы, распылив ему в лицо газовый баллончик. У музыканта украли телефон.

Полиция уже открыла уголовное производство по части 1 статьи 125 и части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

Преступники скрылись с места происшествия. Сам исполнитель информацию пока не комментирует.

Ранее, в декабре 2018 года в Киеве среди белого дня избили Dzidzio. Инцидент произошел на Подоле. Тогда музыканта избили граждане другого государства. Полиция подозреваемых задержала, а одному были предъявлены обвинения в причинении телесных повреждений.