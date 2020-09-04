Верка Сердючка записала “сексуальный” альбом в Швеции

Верка Сердючка выпустила мини-альбом на английском языке “Sexy”. В него входят 4 песни - “Swedish Lullaby”, “Sexy”, “Disco Kics” и “Make It Rain Champagne”. Альбом вышел на всех стриминговых платформах 4 сентября. Певец Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, рассказал о релизе порталу с новостями “Евровидения” WiwiBlogs.

- Новые песни призваны подарить немного солнечного света в этот очень темный год. “Sexy” – наша дань уважения фанатам "Евровидения", которые поддерживали нас все эти годы. Хотим, чтобы все улыбались и танцевали, несмотря ни на что. Бокал холодного шампанского никогда никому не навредил! – рассказал артист.

Все песни были записаны в Стокгольме в секретной подземной студии, в которой был создан не один мировой хит. Песня “Swedish Lullaby” отдает дань Швеции, где в 2016 году певица Джамала принесла Украине победу на “Евровидении”. Верка Сердючка поет, что “в этой игре только победители”. Песня включает в себя тексты из популярной шведской алкогольной игры “Helan går”. То есть Верка призывает выпить шампанского и “сжечь замок из стыда”.

Песня “Sexy” призывает танцевать всех “от Токио до Амстердама”. Композиция построена на ближневосточном звучании. В инструментальной части есть мотивы из песен Сертаба Эренера “Everyway that I Can” и Луки Хенни “She Got Me”.

Disco Kicks возвращают к стилю диско 80-х годов.

- Я крут, как Аль Пачино, горяч, как капучино, я королева всего. У меня бедра, как у Золушки, гладкие, как моцарелла, - поет Верка.

Последнюю песню, “Make It Rain Champagne”, для Верки написали два шведских автора Андреас Орн и Петер Бострем. Последний является соавтором песни “Euphoria”, которая победила на “Евровидении” в 2012 году. Ее исполнила певица Loreen на финале в столице Азербайджана Баку.





Верка Сердючка уже исполнила “Make It Rain Champagne” на “Вечере премьер” Кати Осадчи. С певицей на сцене был ансамбль, бэк-вокалисты, танцоры и, конечно, ее мама. Некоторые танцоры были одеты в футболки с надписью “СЕКС / РАБОТА / МАЙ” - пародия на старую советскую фразу, посвященную празднованию Международного дня трудящихся.

В 2007 году Верка Сердючка выступила на “Евровидении” в Хельсинки с песней “Dancing Lasha Tumbai”, заняв второе место. С тех пор артистка известна в Европе и периодически появляется на песенном конкурсе. Для “Евровидения-2017”, организованного в Украине, была выпущена серия коротких видеоклипов под названием “Verkavision”, в которых рассказывается вымышленная история о характере Верки Сердючки и о её путешествии в качестве звезды конкурса. Верка также появляется на сцене во время финала и открывает телеголосование. 18 мая 2019 года в финале “Евровидения” Верка Сердючка приняла участие в “обмене песен”. Победители разных годов конкурса исполняли композиции друг друга. Верка Сердючка перепела Netta — “Toy”. Эта песня принесла Израилю победу в 2018 году.