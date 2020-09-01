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Музыка
Новости музыки
1 сентября 20, 13:43
Скончался экс-солист группы Фристайл
Сергей Вязовский
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Популярный исполнитель после тяжелой болезни умер на 48 году жизни. У него осталось две дочери.
Популярный исполнитель после тяжелой болезни умер на 48 году жизни. У него осталось две дочери.

Бывший солист музыкальной группы Фристайл Сергей Вязовский умер после тяжелой и продолжительной болезни. Певцу было 47 лет. О его смерти сообщила супруга Ирина в Facebook.

"Ну, вот и все. Финал. Занавес. С прискорбием сообщаю, что /…/ покинул этот мир талантливый музыкант, любящий отец двух дочерей, прекрасный сын, брат, друг и муж, Сергей Вязовский", - написала жена музыканта.

Она отметила, что Вязовского не стало 29 августа.

По словам женщины, пять лет назад у певца "случилась внезапная коронарная смерть". Его смогли реанимировать, но, отметила Ирина, почти все клетки мозга были разрушены.

"5 лет Сергей провел в клинике, в вегетативном состоянии, находясь между Небом и Землей", - написала она в соцсети.

Жена Вяземского добавила, что из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, похороны пройдут в узком кругу.

У певца осталось две дочери.

Сергей Вязовский пел во Фристайле в начале 2000-х. Группа была образована в ноябре 1988 года. В первые годы фронтменом группы был Вадим Казаченко, который позже начал сольную карьеру.
Korrespondent
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