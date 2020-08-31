Тина Кароль поразила соблазнительным платьем. ФОТО

Популярная украинская певица Тина Кароль произвела фурор среди зрителей телевидения и юзеров сети новым откровенным нарядом. Снимками в пикантном платье она поделилась на своей странице в Instagram.





На фото Кароль запечатлена в белом платье в пол, которое выглядит, как юбка с высокой талией и микро-топ, соединенных тонкой полоской под грудью. Верхняя часть наряда сильно оголяет грудь певицы.





Сзади наряд также имеет глубокий разрез, а его верхняя часть соединяется с нижней только в месте, где располагается молния.

















Образ кароль дополнила волнистыми волосами, несколькими миниатюрными украшениями и нюдовым макияжем.





В таком виде Кароль появилась в премьерном выпуске шоу на телеканале 1+1.































