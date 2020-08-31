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31 августа 20, 17:46
Тина Кароль поразила соблазнительным платьем. ФОТО
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Звезда появилась в эфире шоу "Танцы со звездами" в откровенном белом платье, практически полностью обнажающем ее грудь.

Популярная украинская певица Тина Кароль произвела фурор среди зрителей телевидения и юзеров сети новым откровенным нарядом. Снимками в пикантном платье она поделилась на своей странице в Instagram.


На фото Кароль запечатлена в белом платье в пол, которое выглядит, как юбка с высокой талией и микро-топ, соединенных тонкой полоской под грудью. Верхняя часть наряда сильно оголяет грудь певицы.


Сзади наряд также имеет глубокий разрез, а его верхняя часть соединяется с нижней только в месте, где располагается молния.





Образ кароль дополнила волнистыми волосами, несколькими миниатюрными украшениями и нюдовым макияжем.

В таком виде Кароль появилась в премьерном выпуске шоу на телеканале 1+1.







Ранее сообщалось, что в Украине стартовал новый сезон шоу Танцы со звездами, на котором Кароль стала одной из ведущих. 
Korrespondent
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