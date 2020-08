Прошла церемония MTV Video Music Awards 2020. ВИДЕО

Данное событие заслуживает внимания как минимум по двум причинам — список победителей позволяет оценить текущие музыкальные тренды, а формат проведения мероприятия — предсказать, как именно в ближайшем будущем будут выглядеть массовые мероприятия.

Обычно MTV Video Music Awards (MTV VMA) проходит на спортивной арене Барклайс-Центр в Нью-Йорке при огромном стечении публики, однако по понятным причинам организаторы не могли повторить подобное в этом году. С другой стороны, зрителей не хотели лишать живых выступления любимых исполнителей, поэтому придумали компромиссный вариант. Певцы и певицы спели вживую, но в различных залах и локациях, в масках и без зрителей. Судя по опубликованным видео, получилось достаточно неплохо (не в последнюю очередь благодаря закадровым овациям).

Триумфаторами церемонии MTV VMA 2020 стали: исполнитель The Weeknd, получивший награду за лучший клип года «Blinding Lights»; Lady Gaga, получившую награды как лучшая певица, а также за лучшую песню года и лучшую колаборацию (за совместную с Арианой Гранде песню “Rain On Me”); BTS (лучшая поп-группа, K-pop группа, хореография), Doja Cat (лучший новый исполнитель), Blackpink (песня лета) и т.д. Также стоит отметить наличие новых категорий: «Лучшее видео, сделанное дома» — победителем стал клип «Stuck with U» от Арианы Гранде и Джастина Бибера и «Карантинное живое исполнение» — ее выиграли CNCO.