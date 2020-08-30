Монатик и The Hardkiss презентовали совместный клип

Группа The Hardkiss и Дмитрий Монатик презентовали клип на совместную композицию под названием "Кобра". Клип был опубликован на официальном YouTube-канале The Hardkiss.

Его режиссером выступил супруг фронтвумен Юлии Саниной - креативный продюсер группы Валерий Бебко. Автором текста стала Санина, а музыку к новому треку она написала совместно с Бебко.

Дима Монатик уже успел прокомментировать неожиданную коллаборацию. На своей странице в Instagram он выразил благодарность The Hardkiss за приглашение принять участие в записи дуэта.

"Опасная любовь… Мощнейший музыкальный поцелуй! Я получил огромное удовольствие от работы и просто Вас обожаю, ребята! Вы прекрасны и безгранично талантливы. Я рад, что то, о чем мы так давно с вами беседовали, размышляли и думали, все же произошло. Юлия Санина, помимо того, что ты безумно талантливая артистка, ты - потрясающий автор! Я в восторге от твоей личности!

Валерий Бебко, ты не просто невероятный музыкант! Ты безумно талантливый человек во многих сферах. Чего только стоит режиссура! Мое уважение и любовь всей Вашей команде. Надеюсь, кобра окажется милозвучной и приятной для наших уважаемых слушателей! Без укусов, только мощнейшие музыкальные поцелуи с любовью и ритмом!", - написал артист.

Монатик также отметил, что на эксперименты и коллаборации его подтолкнул карантин.

"Я убедился в этом во время карантина и окончательно решил, что лично для меня, это будет год экспериментов и коллабораций! Когда, если не сейчас? С любовью, ритмом и мощнейшим поцелуем", - добавил он.

В свою очередь, Юлия Санина в публикации на своей страничке в Instagram назвала сотрудничество с Монатиком "опасной связью".

"Опасные связи The HARDKISS и MONATIK", - написала она