Скончался экс-гитарист Red Hot Chili Peppers. ВИДЕО

В 64-летнем возрасте умер Джек Шерман - гитарист, выступавший во время гастролей с дебютным альбомом культовой американской рок-группы Red Hot Chili Peppers.

О потере друга музыканты сообщили на официальной странице коллектива в Инстаграм.

Отметим, что Шерман умер 18 августа, но о его кончине стало известно только сейчас.

В 2012 году Шермана не включили, как других членов группы, в Зал славы рок-н-ролла. Он раскритиковал это решение, сказав журналу Billboard, что чувствует себя "посрамленным".





Джек Шерман





"Очень больно видеть все этот праздник и быть при этом исключен", - сказал он тогда.



