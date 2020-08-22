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Музыка
Новости музыки
22 августа 20, 21:28
Скончался экс-гитарист Red Hot Chili Peppers. ВИДЕО
Red Hot Chili Peppers
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Бывший гитарист американской рок-группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман скончался на 65 году жизни.

В 64-летнем возрасте умер Джек Шерман - гитарист, выступавший во время гастролей с дебютным альбомом культовой американской рок-группы Red Hot Chili Peppers.

О потере друга музыканты сообщили на официальной странице коллектива в Инстаграм.

Отметим, что Шерман умер 18 августа, но о его кончине стало известно только сейчас.

В 2012 году Шермана не включили, как других членов группы, в Зал славы рок-н-ролла. Он раскритиковал это решение, сказав журналу Billboard, что чувствует себя "посрамленным".

Джек Шерман

"Очень больно видеть все этот праздник и быть при этом исключен", - сказал он тогда.
telegraf.com.ua
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