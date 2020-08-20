Тейлор Свифт выпустила бонус-трек с нового альбома (Видео)

Ранее песня, авторами которой выступили сама артистка и Джек Антонофф, была доступна только на физических носителях альбома.





InterMedia напоминает: альбом «folklore» был выпущен внезапно, без всяких промо-кампаний, и за первые сутки побил рекорд по количеству прослушиваний в интернете. Благодаря этой же пластинке Свифт стала исполнительницей с самым большим количеством хитов, попавших в чарт Billboard Hot 100.







