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19 августа 20, 22:12
Тейлор Свифт выпустила бонус-трек с нового альбома (Видео)
Ранее песня, авторами которой выступили сама артистка и Джек Антонофф, была доступна только на физических носителях альбома.
InterMedia напоминает: альбом «folklore» был выпущен внезапно, без всяких промо-кампаний, и за первые сутки побил рекорд по количеству прослушиваний в интернете. Благодаря этой же пластинке Свифт стала исполнительницей с самым большим количеством хитов, попавших в чарт Billboard Hot 100.
источник: intermedia.ru/