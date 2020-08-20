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Музыка
Новости музыки
19 августа 20, 22:12
Тейлор Свифт выпустила бонус-трек с нового альбома (Видео)
Тейлор Свифт
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Тейлор Свифт официально выпустила на цифровых платформах композицию «the lakes» – бонус-трек с её последней пластинки «folklore», которая увидела свет 24 июля 2020 года
Ранее песня, авторами которой выступили сама артистка и Джек Антонофф, была доступна только на физических носителях альбома.

InterMedia напоминает: альбом «folklore» был выпущен внезапно, без всяких промо-кампаний, и за первые сутки побил рекорд по количеству прослушиваний в интернете. Благодаря этой же пластинке Свифт стала исполнительницей с самым большим количеством хитов, попавших в чарт Billboard Hot 100.

 
 


источник: intermedia.ru/
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