Бабушка Максима Ткачука: Не поедем на Нацотбор принципиально

В отборе Максим шел первым с большим отрывом. Эта поддержка лайками, которую 12-летнему талантливому вокалисту Максиму Ткачуку из Волыни оказывали пользователи Youtube, была для него очень важна.

- Очень хотел на детское "Евровидение", - делится с "КП" в Украине" бабушка юного дарования Лариса Владимировна. – И мы подали заявку.

Клип на песню "Джамайка" и еще несколько видео мальчику помогла сделать одесская епархия. Бабушка рассказывает, что одесситы сами их нашли, приехали без предупреждения, когда никого дома не было. Пригласили в Одессу и за пять дней все отсняли.

- Максима очень радовало, что у него есть поддержка, что он первый. У девочки-соперницы, которая шла следом, было три тысячи лайков, а у него – четыре. Потом у нее – 3500, а у Максима – уже семь тысяч. А потом почти 13 тысяч, - отмечает Лариса Владимировна. – Когда зашли в очередной раз проверить, сколько лайков, клипа уже не нашли – его удалили. А потом раздался звонок – звонила журналистка из Финляндии, спросила, почему нас сняли. Вот так мы и узнали.

Бабушка Максима позвонила в одесскую епархию, помогавшую им: может, они знают причины? Они же, кстати, и подавали заявку вокалиста и регистрировали его – у мальчика нет компьютера.

- Сказали, что выяснят, а потом бросили ссылку, что, мол, сняли якобы за то, что был в России или в Крыму, - отмечает Лариса Ткачук. – Но он же не был…





- На самом деле Максима отказались регистрировать из-за участия в конкурсе, организованном, в том числе, органами власти страны-агрессора, - поправляем мы. - А я откуда это могла знать? Лондон – и Лондон, - продолжает женщина. – Внук хотел посмотреть эту страну. Да я бы и не подавала никогда заявку, если бы знала, что там что-то такое есть. А они что – не знали? Они прекрасно знали, кого берут. Тогда приняли, не было никаких проблем, пошло голосование. Особо грустить бабушка внуку не позволяет: успокаивает – конкурс не последний в жизни. - У нас даже не стояло цели – победить и пройти. Это сделали, чтобы он имел просто стимул в жизни чем-то заниматься, - говорит Лариса Владимировна. – Мы не настраивались, что точно поедем. Теперь, даже если организаторы передумают, украинский "Робертино Лоретти" на конкурс не поедет. Это принципиальная позиция бабушки. - Мы не будем принимать участие, даже если предложат, - отрезала Лариса Ткачук. – Конечно, ребенку обидно, что его сняли, но что с этим поделаешь? Бабушка считает, что кандидатуру внука сняли незаконно. К слову, уже нашлись и юристы, готовые бесплатно защитить их интересы в суде, если до него дойдет. К адвокатам Лариса Ткачук обратится. Правда, цель у нее другая – не отправить внука на детское "Евровидение", а защитить его имя. - Я просто хочу вернуть нормальное имя ребенку. Ему приписывают неизвестно что, как будто он изменник, - объясняет Лариса Ткачук. - Я хочу поставить в этом точку. "Поет не хуже других" Петь Максим начал в первом классе. Талант обнаружили случайно – учительница попросила рассказать стишок на уроке, спеть… Тогда и поняли, что мальчика надо отдавать на музыку. В восемь лет поехал на первый конкурс в Киев – и победил. Дома убедились, что мальчик поет уж точно не хуже других. Музыка – его отдушина, из-под палки не занимается. - Пишут, что я отнимаю у него детство, не даю играть и бегать, но это не так. У него на все хватает времени – и бегает, и играет с друзьями, - отмечает бабушка. – В музыкальную школу сам ходит. Для него наказание – это если туда не пустить. Когда принесет плохую оценку из школы, и я начну, не всерьез, конечно, грозить, что не пущу в музыкалку – сразу бегом бежит исправлять. Бабушка с внуком живут скромно. Родители у Максима есть, но у них – другие семьи. Мальчика родили совсем молодыми – сыну Ларисы Владимировны, отцу Максима, было только 19. Как сыну исполнилось всего три недели, оставили с женой на бабушку и уехали в Киев. Потом развелись, завели новые семьи. Сейчас у отца Максима еще двое детей. Мамой зовет тетю – родители не помогают Почему ни мать, ни отец не интересуются своим ребенком, о котором уже не впервые говорит вся страна, бабушка не отвечает. С сыном общается. С бывшей невесткой вот уже три года, как нет. - Она не звонит, ей не интересно, как он – так чего я должна звонить, - отмечает Лариса Ткачук. - А сын-то чего не помогает? - У него своя семья и дети. Раньше бабушка с внуком жили в селе возле Турийска, а затем переехали – сняли квартиру в поселке. - Ради Максима. В селе в садике не было места, нам предложили в Турийске. Год так ездили, а потом нам порекомендовали – пусть уже идет в Турийскую гимназию. – объясняет бабушка. – Он туда очень хотел. Так и переехали – чтобы пошел в лучшую школу. Помогает дочка Ларисы – тетя Максима. Он ее, кстати, называет мамой. Она в Киеве работает. Недавно взяли квартиру в Турийске в кредит – уже год живут. Правда, еще надо погасить долги. Их дочка и отрабатывает. - Обычная работница, каждую копейку бережет. Так и помогает, - отмахивается бабушка от наших предположений о богатой тете-покровительнице. – И на конкурсы, чтобы поехать, экономили на всем. Мечтает о путешествиях Участие в том самом конкурсе в Лондоне, который обернулся скандалом, обошлось в кругленькую по местным меркам сумму. За оформление документов – 4000 гривен, за визу – еще 3000, проживание на пять дней – больше 15 тысяч, еще полторы – за само участие, перелет – еще три тысячи. - Максим выиграл Гран-при в Одессе на конкурсе, и ему дали сертификат на поездку в Лондон на этот конкурс, - рассказывает бабушка. – Он очень хочет мир посмотреть. А я же не могу ему просто так взять и купить куда-то билет. Даже в Польшу рядом. А тогда нам люди помогали, сами собирали. Вообще мальчик принял участие в таком количестве вокальных соревнований, что бабушка и со счету сбилась. Говорит, выбирали, куда дешевле ехать, да и ездили только дважды в год. Шанс показать внуку Лондон не могла упустить. Поехал он и еще одна девочка из Одессы – без бабушки, но у них был куратор. - В Германии выступал трижды на концертах, но тогда немцы все оплачивали, - вспоминает бабушка. – Сейчас, если захочет, будет петь дальше. Я ему сказала: "Максим, какая тебе разница, сняли так сняли, А если бы прошел и не выиграл потом? Было бы еще хуже". Сейчас Максим уже идет в восьмой класс. За школой соскучился и уже готов вновь вернуться за парту. Максим Ткачук очень хотел попасть на конкурс, но бабушка его успокаивает - он не последний. Фото: inlviv.in.ua Максим Ткачук очень хотел попасть на конкурс, но бабушка его успокаивает - он не последний. Фото: inlviv.in.ua



Ранее сообщалось, что оргкомитет детского "Евровидения" проведет дополнительное расследование

