Kazka представила черно-белый клип "Пісня Сміливих Дівчат"

Украинская группа Kazka презентовал клип на "Пісню сміливих дівчат". Ролик снимали в Дубае в сотрудничестве с британской студией Pulse Films во главе с режиссером Саванной Стэн.





Съемки нового клипа KAZKA развернулись на фоне знаковых достопримечательностей города Объединенных Арабских Эмиратов.





Наряды для Александры Зарицкой и танцоров создавали арабские дизайнеры, а за хореографию отвечала Налие из GRLS.



