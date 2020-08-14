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13 августа 20, 19:45
Kazka представила черно-белый клип "Пісня Сміливих Дівчат"
Украинская группа Kazka презентовал клип на "Пісню сміливих дівчат". Ролик снимали в Дубае в сотрудничестве с британской студией Pulse Films во главе с режиссером Саванной Стэн.
Съемки нового клипа KAZKA развернулись на фоне знаковых достопримечательностей города Объединенных Арабских Эмиратов.
Наряды для Александры Зарицкой и танцоров создавали арабские дизайнеры, а за хореографию отвечала Налие из GRLS.
Напомним, что трек вошел в прошлогодний альбом коллектива под названием Nirvana.
Как сообщалось ранее, солистка KAZKA Александра Зарицкая предупредила о мошенниках, использующих ее имя.
Источник: telegraf.com.ua/