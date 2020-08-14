Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.42
USD
27.39
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
13 августа 20, 19:45
Kazka представила черно-белый клип "Пісня Сміливих Дівчат"
группа Kazka
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Черно-белое видео украинская группа снимала в Дубае.
Украинская группа Kazka презентовал клип на "Пісню сміливих дівчат". Ролик снимали в Дубае в сотрудничестве с британской студией Pulse Films во главе с режиссером Саванной Стэн.

Съемки нового клипа KAZKA развернулись на фоне знаковых достопримечательностей города Объединенных Арабских Эмиратов.

Наряды для Александры Зарицкой и танцоров создавали арабские дизайнеры, а за хореографию отвечала Налие из GRLS.


Напомним, что трек вошел в прошлогодний альбом коллектива под названием Nirvana.

Как сообщалось ранее, солистка KAZKA Александра Зарицкая предупредила о мошенниках, использующих ее имя.


 Источник: telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
KAZKA и Kadebostany записали совместную песню
Жена DZIDZIO представила провокационный клип на песню
группа Space Spice Boy представила клип "На балконе" (ВИДЕО)
Twenty One Pilots запустили бесконечный клип (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
5 лучших песен Уитни Хьюстон. Видео
noimageНазвана самая опасная и полезная музыка для автомобилистов
Лента новостей