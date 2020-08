5 лучших песен Уитни Хьюстон. Видео

Уитни Хьюстон прожила всего 48 лет, но вошла в историю музыки как одна из самых ярких и успешных певиц. В 1992 году она дебютировала в кино, сыграв в фильме "Телохранитель" вместе с Кевином Костнером – и стала суперзвездой. Ее версия песни Долли Парнтон I will always love you, записанная специально для фильма, принесла Хьюстон три премии "Грэмми" и была продана тиражом в 43 миллиона копий, что сделало ее одним из самых продаваемых треков в истории. Уитни Хьюстон записала семь альбомов, получила 400 наград и прославилась не только глубоким грудным голосом и темпераментом, но и своим блестящим вкусом, войдя в историю как настоящая r'n'b дива.

I Will Always Love You





I Wanna Dance With Somebody





I Have Nothing





Run To You





Could I Have This Kiss Forever