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Музыка
Новости музыки
13 августа 20, 14:23
5 лучших песен Уитни Хьюстон. Видео
Уитни Хьюстон
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9 августа Уитни Хьюстон исполнилось бы 57 лет. В день рождения легендарной артистки Vogue.ua выбрал 5 самых романтических песен в ее репертуаре.

Уитни Хьюстон прожила всего 48 лет, но вошла в историю музыки как одна из самых ярких и успешных певиц. В 1992 году она дебютировала в кино, сыграв в фильме "Телохранитель" вместе с Кевином Костнером – и стала суперзвездой. Ее версия песни Долли Парнтон I will always love you, записанная специально для фильма, принесла Хьюстон три премии "Грэмми" и была продана тиражом в 43 миллиона копий, что сделало ее одним из самых продаваемых треков в истории. Уитни Хьюстон записала семь альбомов, получила 400 наград и прославилась не только глубоким грудным голосом и темпераментом, но и своим блестящим вкусом, войдя в историю как настоящая r'n'b дива.



I Will Always Love You


I Wanna Dance With Somebody

I Have Nothing

Run To You

Could I Have This Kiss Forever
источник: https://vogue.ua/
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