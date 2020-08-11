Пегендарную гитару Джими Хендрикса продали

Инструмент, на котором музыкант начинал свою музыкальную карьеру, был продан в эту субботу за 216 тыс. долларов. Об этом сообщает Rolling Stone.





Стоить отметить, что до аукциона стоимость гитары составляла всего 50 тыс. долларов. То есть, аукционная сумма превысила "оценочную" практически в четыре раза.





"Эта гитара является беспрецедентной по своей исторической ценности. Никогда раньше мы не приобретали гитару такого масштаба и ценности", — заявила Бриджит Круз из GWS Auctions.













Известный музыкант начал играть на этой электрогитаре, после своего ухода из армии в 1962 году. И владел ею до момента, пока не уехал в Великобританию, оставив инструмент в квартире своего друга.Перейти на Главную страницу Добавить комментарий



