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Музыка
Новости музыки
10 августа 20, 20:07
Пегендарную гитару Джими Хендрикса продали
Джими Хендрикса
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Гитару легендарного американского гитариста Джими Хендрикса продали на аукционе за довольно неплохую сумму.
Инструмент, на котором музыкант начинал свою музыкальную карьеру, был продан в эту субботу за 216 тыс. долларов. Об этом сообщает Rolling Stone.

Стоить отметить, что до аукциона стоимость гитары  составляла всего 50 тыс. долларов. То есть, аукционная сумма превысила "оценочную" практически в четыре раза. 

"Эта гитара является беспрецедентной по своей исторической ценности. Никогда раньше мы не приобретали гитару такого масштаба и ценности", — заявила Бриджит Круз из GWS Auctions.



Известный музыкант начал играть на этой электрогитаре, после своего ухода из армии в 1962 году. И владел ею до момента, пока не уехал в Великобританию, оставив инструмент в квартире своего друга.Перейти на Главную страницу Добавить комментарий


Источник: telegraf.com.ua/
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