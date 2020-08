Рекорд: новый альбом Тейлор Свифт возглавил чарты Billboard

Американская кантри-певица продолжает собирать очередные награды за свой 8-й студийный альбом Folklore. Так, на днях стало известно, что пластинка возглавила чарт альбомов Hot 100.

Кроме этого, песня Cardigan стала номером один в песенном хит-параде Billboard 200 на одной и той же неделе.

Об этом сообщает издание Billboard на своей официальной странице в Twitter.

Melanie C представила клип In and Out Of Love и назвала дату выхода нового альбома (Видео)

Напомним о том, что альбом Folklore, который Тейлор Свифт выпустился 24 июля, установил рекорд по количеству потоков на Spotify, а также за первые сутки после выхода пластинки по всему миру было продано около 1,3 млн копий.