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5 августа 20, 11:38
Рекорд: новый альбом Тейлор Свифт возглавил чарты Billboard
Американская кантри-певица продолжает собирать очередные награды за свой 8-й студийный альбом Folklore. Так, на днях стало известно, что пластинка возглавила чарт альбомов Hot 100.
Кроме этого, песня Cardigan стала номером один в песенном хит-параде Billboard 200 на одной и той же неделе.
Об этом сообщает издание Billboard на своей официальной странице в Twitter.
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Напомним о том, что альбом Folklore, который Тейлор Свифт выпустился 24 июля, установил рекорд по количеству потоков на Spotify, а также за первые сутки после выхода пластинки по всему миру было продано около 1,3 млн копий.
Источник: https://telegraf.com.ua/