Новый клип Светланы Лободы собирает дизлайки (Видео)

Над созданием ролика трудился сценарист и шоу-мен Александр Гудков со своей командой. Для съемок было приглашено много знаменитостей: Лолита Милявская, Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Ида Галич, Варвара Шмыкова, Мария Миногарова, PHARAOH, Дина Саева, Карина Кросс, Чума Вечеринка, Верона, Лоран, Юлия Коваль, Бичолла Тетрадзе.





Но даже такой яркий звездный состав не помог певице завоевать поклонников. За сутки клип собрал 40 тыс. лайков и вдвое больше дизлайков. В комментариях тоже не особо царит позитивный настрой.





"Как это развидеть?", "Просто худший клип за 2020", "Верните 6 минут моей жизни", "Жуть какая-то. Если это музыка,то я предпочитаю жить вообще без неё", "Вроде бы, я еще не умерла, но почему-то уже в аду...за что?????" - пишут под видео.













Также внимательные слушатели заметили и много позаимствованных идей в клипе Лободы. Например, ярко-красные губы на черном фоне уже встречались в клипе Бритни Спирс, а прическу в виде женской груди, как у Ксении Собчак, придумал не режиссер клипа Саша Гудков, а фотограф Али Махдави. Также были замечены детали из клипов Арианы Гранде.





"#BOOMBOOM — это наш вызов обществу с его псевдоморалью и наше с Гудковым коллективное безумие внутри вашего бессознательного!", — написала о клипе Светлана Лобода в своем Instagram.







