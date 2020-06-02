Умер украинский композитор Мирослав Скорик

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Отошел в вечность выдающийся деятель искусств и искренний, надежный друг - Мирослав Михайлович Скорик", - написал Соловьяненко.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью композитора.

"Сегодня Украина потеряла гения нашего времени. Музыканта, композитора, создателя и человека с большой буквы. Ушел из жизни Герой Украины, профессор Национальной музыкальной академии Украины, народный артист Украины Мирослав Михайлович Скорик", - написал президент на своей странице в Facebook.

"Я навсегда запомню, как на День Независимости в 2019 году невероятно звучал гимн Украины в его исполнении. Вечная память, Мирослав Михайлович!", - добавил он.