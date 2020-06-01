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Музыка
Новости музыки
1 июня 20, 10:20
Бритни Спирс представила песню "Mood Ring" (АУДИО)
Бритни Спирс
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Артистка представила песню Mood Ring, которая является первой за 4 года новинкой, которую она опубликовала в сети.
Сейчас новинка от Бритни Спирс постепенно покоряет все музыкальные платформы, а тысячи меломанов уже успели прослушать лирический трек Mood Ring.

По словам артистки, композицию она записала еще в 2016 году для японской версии альбома Glory. Музыкальную новинку артистка создала совместно с DJ Mustard, который добавил современных битов к романтическому треку.

В песне Бритни Спирс описала чувства, которые испытывает человек, когда влюбляется.

Символично она представила и новую обложку пластинки Glory. Перед камерой Бритни Спирс появилась в сетчатом купальнике, который едва прикрыл ее обнаженное тело. Пикантное фото украсило и запись Mood Ring.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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