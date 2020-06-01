Группу O.Torvald неожиданно покинула барабанщица

Из группы O.Torvald ушла барабанщица Hebi, которая пришла в коллектив около года назад.





Об этом музыканты написали в своем Instagram, поблагодарив девушку за свежий взгляд на музыку, драйв и молодость.





"Прошлый год был для нас очень насыщенным и эмоциональным: новый альбом, новая музыка, новые коллаборации, новые люди в нашей жизни. Но карантин привнес свои коррективы. К сожалению, иногда человеческие пути расходятся, потому что они по-разному смотрят на будущее. Сегодня Hebi перестает быть частью группы, но остается частью нашей семьи", - говорится в сообщении.





Также O.Torvald пообещали объявить новые даты тура и представить нового, "крутого рокенрольного барабанщика".



