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Музыка
Новости музыки
1 июня 20, 10:16
100% летний хит: Злата Огневич выпустила новую песню
Злата Огневич
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Премьера сингла "Гола правда" состоялась в пятницу, 29 мая, на YouTube-канале исполнительницы.
Украинская певица Злата Огневич презентовала песню "Гола правда" - заключительный трек из серии "Истории моей любви". Он был создан в творческом тандеме с Вадимом Лисицей, Мишей Кошевым и певицей EYRA, которая написала для Златы трек "Солодка кара".

В отличие от предыдущих песен трилогии, "Гола правда" вышла танцевальной и зажигательной. Сама певица называет новый трек "огненным".

Фанаты певицы, которые с нетерпением ждали выхода сингла, пришли в восторг от песни и уже назвали ее "летним хитом".

"Очень классная песня! Летний хит! Послушала два раза и теперь напеваю все время. Спасибо за эту положительную работу", "Уже танцуем под нее", "Настроение задано", "Очень крутая песня! 100% летний хит! Спасибо за настроение! Жду с нетерпением клип!", - пишут комментаторы.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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