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Музыка
Новости музыки
29 мая 20, 13:04
Инди-группа Our Atlantic выпустила новый клип (ВИДЕО)
Our Atlantic
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В своей новой работе Our Atlantic демонстрируют эстетику клипов конца 60-х.
Группа Our Atlantic представила клип на песню "Момент". Our Atlantic соединили в музыке несколько временных эпох и жанровых фрагментов, создавая собственное уникальное звучание. Игривый фанк здесь движется в едином ритме с электро-попом, инди и соулом.

По словам Our Atlantic, "Момент" - это призыв следовать принципу carpe diem, проживать каждый день с удовольствием, не полагаясь на неопределенное будущее.

"Вопреки серьезности темы нам хотелось создать по-настоящему жизнеутверждающую песню. Не стоит растрачивать время на злость и агрессию, ведь нас окружает такой интересный, удивительный и многогранный мир. Нужно научиться замечать его красоту", - делится коллектив.

Режиссером выступила София Чайковская. В клипе Our Atlantic демонстрируют эстетику клипов конца 60-х, то и дело напоминая об образах музыкантов периода "британского вторжения" - словно в видео The Beatles и The Yardbirds добавили ярких красок.

В работе также использовали интересный прием - съемку сквозь линзы и воду, которые искажали изображение.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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