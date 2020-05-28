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Музыка
Новости музыки
28 мая 20, 15:50
В Канаде убит 21-летний рэпер. ВИДЕО
Димарджио Дженкинс
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По рэперу и его приятелю открыли стрельбу из автомобиля. Музыкант погиб, двух человек госпитализировали.
По рэперу и его приятелю открыли стрельбу из автомобиля. Музыкант погиб, двух человек госпитализировали.

В Канаде застрелили 21-летнего рэп-исполнителя Димарджио Дженкинс, известного как Houdini. Смертельный инцидент произошел в Торонто. В певца начали стрелять из автомобиля. Пострадало еще два человека, пишет Toronto Sun.

Музыкант шел вместе с 15-летним подростком. У одного из зданий был припаркован автомобиль Volkswagen Tiguan синего цвета.

Когда молодые люди поравнялись с авто, из салона открыли стрельбу, в результате которой Дженкинс погиб, а его товарищ и 27-летняя прохожая с ранениями попали в больницу.

Очевидцы утверждают, что приятель рэпера открыл ответный огонь, однако полиция не прокомментировала данный факт. Также неизвестно, был ли кто-то задержан в связи с перестрелкой.

Инсайдер издания отмечает, что Houdini был связан с уличной группировкой Young Buck Killas.

Дженкинс прославился после своих хитов: Late Nights, Myself и Backseats.


Также добавим, что за последние месяцы в Торонто были убиты и другие рэп-музыканты: Fourty4Double0, 22 Filthy, Why-S, Bvlly.
Korrespondent
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