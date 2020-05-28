Facebook запускает музыкальную платформу Collab

Соцсеть Facebook запустила музыкальную платформу Collab, где музыканты могут дистанционно джемовать друг с другом и записывать видео со своими репетициями. Об этом пишет The Verge.





Сейчас Collab проходит бета-тестирование для пользователей из США и Канады на операционной системе iOS, однако в течение нескольких месяцев сервис появится и для массовой аудитории.





Основная задача Collab заключается в том, что музыканты могут создавать короткие видео, разделенные на три одновременных источника. То есть через приложение музыканты могут сыграть на трех разных инструментах одну песню и записать это в один трек.





Изначально видео с Collab можно будет публиковать только внутри платформы, однако в дальнейшем компания обещает интегрировать его с другими своими сервисами, такими как Instagram и Facebook.





Издание отмечает, что у Collab будут использоваться функции, похожие на TikTok. Внутри платформы любой пользователь может использовать видео другого музыканта для создания собственного ролика. Например, если человеку нравится гитарная партия одного человека и вокал другого, он может создать собственный музыкальный барабанный ритм и наложить его на музыку других людей.





При этом музыкантам, на которые другие пользователи чаще всего делают ремиксы, будут выдаваться бонусы, однако эта особенность сервиса пока не раскрывается.



