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Музыка
Новости музыки
28 мая 20, 12:09
Дорофеева исполнила на крыше новую песню (ВИДЕО)
Надежда Дорофеева
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Популярная украинская певица презентовала дуэтную композицию с другом детства Гришей Ванюшкиным.
Песня Надежды Дорофеевой и Гриши Ванюшкина вышла на инстаграм-странице звезды. Трек "Черничные ночи" сразу привлек внимание меломанов, ведь это первая песня артистки после распада ее коллектива.

Уже в посте певица призналась, что Гриша Ванюшкин - ее друг еще с подростковых лет. Надежда Дорофеева случайно наткнулась на видео выступления певца и вспомнила прошлое. Поэтому она охотно записала с ним песню и призналась, что хотела бы, чтобы про еще одного талантливого вокалиста и композитора узнала вся Украина.

"Недавно в ленте я наткнулась на онлайн-выступление Гриши Ванюшкина и у меня случился флешбек: нам по 17, мы в родном Симферополе, сидим у Салгира и я слушаю, как Гриша поет Muse под гитару ... Я хочу, чтобы о нем узнало как можно больше людей", - отметила Надя Дорофеева.

Ролик к совместной песни артисты записали на крыше с потрясающим видом на Киев.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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