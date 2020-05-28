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Музыка
Новости музыки
28 мая 20, 11:22
Лана Дель Рей раскрыла название своего нового альбома
Лана Дель Рей
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Релиз пластинки запланирован на 5 сентября 2020 года.
Американская певица Лана Дель Рей раскрыла название своего седьмого студийного альбома.

Как рассказала артистка в своем Instagram, пластинка получит название Chemtrails Over The Country Club, а ее релиз запланирован на 5 сентября 2020 года.

Ранее была информация, что альбом будет называться White Hot Forever.

Лана Дель Рей также опубликовала аудиозапись своего стихотворения Patent Leather Do-Over, вдохновленного романом Сильвии Плат "Под стеклянным колпаком" (1963).

Стихотворение войдет в сборник певицы Behind the iron gates - insights from an institution, выход которого ожидается в марте 2021 года.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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