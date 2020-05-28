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28 мая 20, 11:20
Jerry Heil презентовала новый трек (ВИДЕО)
Jerry Heil
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Премьера песни и ролика состоялась 26 мая на YouTube-канале исполнительницы. Лирик-видео певица создала для быстрого изучения слов сингла.
Украинская певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева) порадовала фанов музыкальной новинкой. Девушка представила трек "Провинция" и лирик-видео на него.

"Трек "Провинция" - продолжение истории девушки из песни "Вільна каса".

Героиня - простая девушка, с простого города, с простыми ценностями, но большими амбициями. Она влюблена в него, он - в нее. Но это треугольник, где третья - его мама", - рассказала о песне Jerry Heil. 

Пользователи сети пришли в восторг от трека, отметив, что он рискует стать хитом. 
"Яна, это невероятно круто", "Это будет новая хитяра", "Очень сильно! Лучше за последнее время. За вторую половину песни вообще огромный респект!", "Какая крутая песня, 100% хит", "Самый лучший трек", - пишут фаны в комментариях.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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