ABBA возвращается: группа готовит к выпуску новые песни

Известная шведская группа ABBA может выпустить их уже в этом году. Об этом в интервью телеканалу CNBC рассказал участник группы Бьорн Ульвеус.





"Думаю, когда-нибудь в этом году", - ответил он.





О новых треках известно, что один из них называется I Still Have Faith In You, другой — Don’t Shut Me Down. Одна песня будет танцевальной, другая — балладой.





Напомним, в конце апреля 2018 года ABBA анонсировала выход двух новых песен после 35-летнего перерыва.





Шведский поп-квартет ABBA (Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад) был образован в 1972 году и просуществовал 10 лет. Музыканты за это время успели выиграть Евровидение-1974 и записать большое количество хитов, которые сейчас являются классикой поп-музыки. На основе этих песен был создан мюзикл Mamma mia, который затем экранизировали. Летом 2018 года на экраны вышла вторая часть картины.