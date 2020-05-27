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Музыка
Новости музыки
27 мая 20, 12:15
ABBA возвращается: группа готовит к выпуску новые песни
ABBA
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Планировалось, что песни будут доступны с декабря 2018 года - января 2019 года. Но не вышли до сих пор.
Известная шведская группа ABBA может выпустить их уже в этом году. Об этом в интервью телеканалу CNBC рассказал участник группы Бьорн Ульвеус.

"Думаю, когда-нибудь в этом году", - ответил он.

О новых треках известно, что один из них называется I Still Have Faith In You, другой — Don’t Shut Me Down. Одна песня будет танцевальной, другая — балладой.

Напомним, в конце апреля 2018 года ABBA анонсировала выход двух новых песен после 35-летнего перерыва. 

Шведский поп-квартет ABBA (Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад) был образован в 1972 году и просуществовал 10 лет. Музыканты за это время успели выиграть Евровидение-1974 и записать большое количество хитов, которые сейчас являются классикой поп-музыки. На основе этих песен был создан мюзикл Mamma mia, который затем экранизировали. Летом 2018 года на экраны вышла вторая часть картины.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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