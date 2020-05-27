Leopolis Jazz Fest - 10 лет

Один из крупнейших музыкальных фестивалей Leopolis Jazz Fest в этом году празднует десятилетие. Хотя фестиваль решили отменить из-за всемирной пандемии, празднование все же состоится.





Чтобы отпраздновать эту дату, каждый вечер с 4 по 7 июня будут проходить relive прямых трансляций выступлений, которые произошли в разные годы фестиваля.





"Давайте вместе нырнем в джазовую атмосферу Leopolis Jazz Fest — пьем чай или вино и представляем, что мы во Львове среди зеленых деревьев в Центральном парке культуры им. Богдана Хмельницкого", — предлагают организаторы.





Записи будут продемонстрированы только один раз на официальном канале Leopolis Jazz Fest в YouTube и не будут публиковаться в сети. Ссылка будет опубликована в день концерта.











