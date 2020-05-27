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Музыка
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27 мая 20, 12:13
Leopolis Jazz Fest - 10 лет
Leopolis Jazz Fest
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В июне 2011 года состоялся первый Alfa Jazz Fest (с 2017 года Leopolis Jazz Fest) во Львове. Поэтому в этом году Leopolis Jazz Fest — 10 лет!
Один из крупнейших музыкальных фестивалей Leopolis Jazz Fest в этом году празднует десятилетие. Хотя фестиваль решили отменить из-за всемирной пандемии, празднование все же состоится.

Чтобы отпраздновать эту дату, каждый вечер с 4 по 7 июня будут проходить relive прямых трансляций выступлений, которые произошли в разные годы фестиваля.

"Давайте вместе нырнем в джазовую атмосферу Leopolis Jazz Fest — пьем чай или вино и представляем, что мы во Львове среди зеленых деревьев в Центральном парке культуры им. Богдана Хмельницкого", — предлагают организаторы.

Записи будут продемонстрированы только один раз на официальном канале Leopolis Jazz Fest в YouTube и не будут публиковаться в сети. Ссылка будет опубликована в день концерта.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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