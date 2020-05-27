Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.73
USD
26.98
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
27 мая 20, 12:11
Светлана Лобода выпустила клип на песню Мой (ВИДЕО)
Светлана Лобода
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Лобода показала себя беременную в новом клипе.
Известная украинская певица Светлана Лобода, работающая в РФ, выпустила клип на песню Мой. Ролик появился на ее официальном YouTube-канале.

В клипе Лобода показала себя беременной, а также сняла свою дочь Еву. Также в ролике использовано много кадров из концертов, домашних видео и съемок за кулисами.

Сама певица написала, что новый клип - "это калейдоскоп живых картинок из тысячи и одной жизни женщины. Это сотни портретов, настроений, эмоций, которые, подчас, остаются недоступными для случайных людей".

Главный посыл трека и клипа Лобода описала словами "как бы высоко ты не летал, тебе нужна любовь".


Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Alyona Alyona и KYIVSTONER выступили за бодипозитив
Олег Винник презентовал новый загадочный клип (ВИДЕО)
Настя Каменских презентовала трогательный клип (ВИДЕО)
Dan Balan и Оксана Муха представили совместный клип (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Выступление Ленни Кравица перенесли
noimageABBA возвращается: группа готовит к выпуску новые песни
noimageLeopolis Jazz Fest - 10 лет
Лента новостей