Светлана Лобода выпустила клип на песню Мой (ВИДЕО)

Известная украинская певица Светлана Лобода, работающая в РФ, выпустила клип на песню Мой. Ролик появился на ее официальном YouTube-канале.





В клипе Лобода показала себя беременной, а также сняла свою дочь Еву. Также в ролике использовано много кадров из концертов, домашних видео и съемок за кулисами.





Сама певица написала, что новый клип - "это калейдоскоп живых картинок из тысячи и одной жизни женщины. Это сотни портретов, настроений, эмоций, которые, подчас, остаются недоступными для случайных людей".





Главный посыл трека и клипа Лобода описала словами "как бы высоко ты не летал, тебе нужна любовь".



