Кара Делевинь сняла клип для Rainsford (ВИДЕО)

Проводить карантин с пользой для творчества - это про Кару Делевинь.

Модель дебютировала в качестве режиссера, сняв клип для певицы и сестры Маргарет Куэлли - Рэйни Куэлли, более известной под псевдонимом Rainsford.





Главные роли в видео на песню Crying In The Mirror сыграли 19-летняя модель Кайя Гербер и 27-летний актер Грегг Салкин.





"Мне повезло, что мой режиссерский дебют состоялся благодаря такой невероятной песне, еще и моей подруги, еще и с такими прекрасными актерами. Горжусь этой работой и надеюсь, что вы тоже получите удовольствие, написала на своей странице в Instagram Кара, которая представила видео о расставании, запечатлев как счастливые моменты отношений, так и печальные".



