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Музыка
Новости музыки
26 мая 20, 12:14
Кара Делевинь сняла клип для Rainsford (ВИДЕО)
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Кайя Гербер сыграла главную роль.
Проводить карантин с пользой для творчества - это про Кару Делевинь.
Модель дебютировала в качестве режиссера, сняв клип для певицы и сестры Маргарет Куэлли - Рэйни Куэлли, более известной под псевдонимом Rainsford.

Главные роли в видео на песню Crying In The Mirror сыграли 19-летняя модель Кайя Гербер и 27-летний актер Грегг Салкин.

"Мне повезло, что мой режиссерский дебют состоялся благодаря такой невероятной песне, еще и моей подруги, еще и с такими прекрасными актерами. Горжусь этой работой и надеюсь, что вы тоже получите удовольствие, написала на своей странице в Instagram Кара, которая представила видео о расставании, запечатлев как счастливые моменты отношений, так и печальные".


Источник: https://telegraf.com.ua/
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