Денис Реконвальд представил новый сингл

"Песню я доработал на карантине и решил выпустить сейчас, как мне кажется, это идеальный трек для сегодняшней ситуации. Мой друг написал мне забавную фразу: "Лети аккуратно, на облаках гололедица", она меня зацепила, я ее записал у себя в голове. И вот спустя 5 лет одна фраза превратилась в песню. В этом треке я передал свое настроение. Сейчас мы все в ожидании, когда все наладиться, и мы сможем улететь на белом самолете", - поделился певец.





На самоизоляции артист не только посвятил свое время творчеству, но и кардинально сменил имидж - новая стрижка и цвет волос.



