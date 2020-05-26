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Музыка
Новости музыки
26 мая 20, 12:08
Денис Реконвальд представил новый сингл
Денис Реконвальд
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Одессит Денис Реконвальд не только презентовал новую песню, но и кардинально сменил имидж. Певец Денис Реконвальд презентовал сингл "Самолет".
"Песню я доработал на карантине и решил выпустить сейчас, как мне кажется, это идеальный трек для сегодняшней ситуации. Мой друг написал мне забавную фразу: "Лети аккуратно, на облаках гололедица", она меня зацепила, я ее записал у себя в голове. И вот спустя 5 лет одна фраза превратилась в песню. В этом треке я передал свое настроение. Сейчас мы все в ожидании, когда все наладиться, и мы сможем улететь на белом самолете", - поделился певец.

На самоизоляции артист не только посвятил свое время творчеству, но и кардинально сменил имидж - новая стрижка и цвет волос.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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