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Музыка
Новости музыки
26 мая 20, 12:07
Фрэнк Синатра "спел" хит Бритни Спирс Toxic
Фрэнк Синатра
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Трек певицы в джазовом стиле голосом легендарного исполнителя сгенерировали с помощью искусственного интеллекта.
Легендарный американский джазмен и актер Фрэнк Синатра "исполнил" хит Бритни Спирс Toxic. Об этом сообщает Futurism.

Записать выполнена голосом певца с помощью искусственного интеллекта. В компании Open AI создали нейросеть Jukebox, генерирующую голос.

Разработчики искусственного интеллекта Си Джей Карр и Зак Зуковски отметили, что программа позволяет записать любой трек в стиле любых музыкантов. Они провели эксперимент с Фрэнком Синатрой и Бритни Спирс.

Также сообщается, что программа позволяет создавать музыку в стиле более 9000 исполнителей и музыкальных групп. В базе также есть голоса Дэвида Боуи и The Beatles.


Источник: https://korrespondent.net/
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