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Музыка
Новости музыки
25 мая 20, 14:56
Олег Скрипка исполнил "Два кольори" по-английски
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"Два кольори" прозвучали по радио в США, Великобритании и Австралии, где есть крупные украинские диаспоры.
20 мая, в День вышиванки, легендарный певец Олег Скрипка презентовал новую версию культовой украинской песни "Два кольори". Артист спел ее на английском языке.

Олег Скрипка специально представил англоязычные "Два кольори" в День вышиванки, который уже стал международным праздником. В этом году его отмечали 20 мая.

Солист группы "Вопли Видоплясова" на своей странице в фейсбук поздравил всех с Днем вышиванки.

Дорогие, поздравляю вас с Днем вышиванки! Этот славный день массово празднуют не только в Украине, но и везде. Наш прекрасный праздник объединяет по всему миру украинцев и всех тех, кто сердцем чувствует красоту, тепло традиции и любовь. Надевайте праздничные наряды и любуйтесь красотой мира! – написал он.

История песни "Два кольори"

Песня "Два кольори" была написана в далеком 1964-м (кстати, именно в этом году родился и Скрипка). Автор слов – известный поэт Дмитрий Павлычко, музыка – Александра Билаша. "Два кольори" входили в репертуар таких известных певцов как Анатолий Мокренко, Дмитрий Гнатюк, Василий Зинкевич, Виктор Шпортько и погибший в АТО Василий Слипак. Пела ее и несравненная Квитка Цисык. 
Песня была переведена на французский язык. А теперь имеет и англоязычную версию.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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