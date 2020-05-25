Sia представила саундтрек к новому фильму "Music" (ВИДЕО)

Ранее австралийская певица Sia презентовала песню Saved My Life, написанную в соавторстве с Дуа Липой, а сейчас выпустила клип на новый сингл Together.





Режиссером музыкального видео выступила сама певица.





Песня появится в ее грядущем альбоме, а также войдет в саундтрек фильма Music - режиссерского дебюта Sia, в котором снялись Кейт Хадсон, Лесли Одом-мл. и танцовщица Мэдди Зиглер.





Картина расскажет о девушке по имени Зу (Кейт Хадсон), которая недавно поборола алкогольную зависимость. Зу собирается начать жизнь с чистого листа, но ей приходится стать опекуном сводной сестры по имени Мюзик (Мэдди Зиглер) с расстройством аутистического спектра.

Лента выйдет в сентябре 2020 года.



