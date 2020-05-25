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Музыка
Новости музыки
25 мая 20, 14:50
Leopolis Jazz Fest-2021: объявлен первый хедлайнер фестиваля
Seal
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Певец Seal пожелал всем украинцам оставаться здоровыми и встретиться с ним на фестивале во Львове.
Одним из хедлайнеров Leopolis Jazz Fest 2021 станет обладатель четырех премий Грэмми британский певец Seal.

Как сообщили организаторы фестиваля на странице в Facebook, Seal выступит 25 июня 2021 года на Сцене им. Е. Рознера.

"За свою выдающуюся карьеру, которая насчитывает более двух десятилетий, лондонский мультиплатиновый певец и сонграйтер Seal сосредоточился на творческом стремлении: выразить полное ощущение любви через песню", - отмечают организаторы Leopolis Jazz Fest.

Известный своим неповторимым хриплым баритоном и классическим написанием песен, Seal достиг успеха во многих музыкальных жанрах. Его мягкий тембр, который звучит в хитах "Crazy" и "Kiss from a Rose", быстро закрепил за ним статус уважаемого певца.

За эти годы Seal расширил свое влияние благодаря большому количеству авторской музыки и эмоциональным обложкам, а также получил множество премий Грэмми и продал более 30 миллионов альбомов по всему миру.

Seal также записал приветственное обращение к украинцам, в котором пожелал всем оставаться здоровыми и встретиться с ним на юбилейном фестивале во Львове.

Также певца хорошо знают, как бывшего мужа немецкой супермодели Хайди Клум благодаря их бурному роману и громкому расставанию (2004-2012).

Еще долго после развода певец носил обручальное кольцо, аргументируя это тем, что до сих пор любит Хайди Клум.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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