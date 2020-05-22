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Музыка
Новости музыки
22 мая 20, 13:08
Pixies впервые выступят в Украине
Pixies
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Группа Pixies выступит в Киеве в июле 2021 года.
Американская рок-группа Pixies выступит в Киеве 21 июля 2021 года на Арт-заводе "Платформа". Это будет первый концерт коллектива в Украине.

Во время выступления музыканты представят седьмой студийный альбом Beneath the Eyrie. Издание NME назвало пластинку одной из крупнейших работ музыкантов за 28 лет.

Творческий путь музыкантов начался в 1986 году в Бостоне, но коммерчески успешной группа стала лишь через несколько лет. Pixies стали известны благодаря треку из дебютного альбома Surfer Rosa - Where Is My Mind?, который позже стал саундтреком к фильму "Бойцовский клуб". Группу считают одной из числа тех, которые оказали существенное влияние на популярность альтернативного рока в 1990-х годах.

В 1993 году группа распалась, но снова воссоединилась в 2004. За годы распада популярность наследия Pixies только возрастала, что принесло им популярность после воссоединения.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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