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Музыка
Новости музыки
22 мая 20, 13:03
TOLO4NYI представил оригинальную песню (АУДИО)
TOLO4NYI
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TOLO4NYI (Женя Толочный) презентовал песню "Весна", для которой впервые записал сам все музыкальные инструменты.
"Песня "Весна" появилась год назад. Я впервые сделал песню полностью сам - написал текст и музыку, записал вокал и все музыкальные инструменты - гитару, бас, клавиши, барабаны", - рассказал музыкант. 

"Весна" - это первая песня из будущего альбома певца, для которого уже есть три готовых сингла.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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