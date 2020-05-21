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Музыка
Новости музыки
21 мая 20, 12:14
Клип Дана Балан и Оксаны Мухи превзошел дуэт с Тиной Кароль
клип Дана Балан и Оксаны Мухи
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Всего 5 дней прошло от премьеры клипа Дана Балана и Оксаны Мухи, а ролик уже собрал более 10 миллионов просмотров в ютубе.
Долгожданная премьера клипа Дана Балана и Оксаны Мухи состоялась 15 мая. Артисты анонсировали выход клипа "Все пробачати", поэтому тысячи поклонников дуэта ожидали его появления в сети. Но прошло всего 5 дней, как ролик пересек отметку в 10 миллионов по количеству просмотров.

На протяжении всего времени клип Дана Балана и Оксаны Мухи не исчезает из трендов ютуба в Украине. На такие потрясающие данные уже успела отреагировать Оксана Муха.

В сети она не сдерживала своего восторга и написала Дану Балану: "Видишь, что делает украинская песня?"

Интересно, что ролик превзошел даже дуэтную запись артиста с Тиной Кароль, которую презентовали во время финала "Голоса страны-10". Это романтическое видео, снятое в спальне певицы, собрало более 7 миллионов просмотров. 


Источник: https://telegraf.com.ua/
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