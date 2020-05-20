Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.06
USD
26.56
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
20 мая 20, 12:13
Нетта Барзилай выпустила новую песню (ВИДЕО)
Нетта Барзилай
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Победительница Евровидения-2018, израильская певица Нетта Барзилай представила новую песню.
Победительница Евровидения-2018, израильская певица Нетта Барзилай представила новую песню Cuckoo. 

Премьера состоялась 16 мая в рамках онлайн-концерта Eurovision: Europe Shine A Light - альтернативного шоу Евровидения-2020, которое было отменено из-за коронавируса. 

"Она о сомнениях. О том, чтобы быть собранным и сделать выбор между тем, что люди требуют от тебя и тем, что говорит тебе сердце. И ты просто сходишь с ума в своей голове. Этой песней я хочу поспособствовать повышению осведомленности о психическом здоровье. Я хочу дать понять людям, что они не одиноки", - рассказала певица о новой работе.


Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Наталка Карпа презентовала новую песню
Alyona Alyona и KYIVSTONER выступили за бодипозитив
Олег Винник презентовал новый загадочный клип (ВИДЕО)
Настя Каменских презентовала трогательный клип (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Гарри Стайлс презентовал "вкусный" клип (ВИДЕО)
noimageГруппа "Хамерман знищує віруси" готовит новый альбом
noimageЕвровидение-2021 пройдет в Роттердаме
noimageПесня группы ABBA признана лучшей в истории Евровидения
noimageВпервые с 2017 года Hurts представил новый сингл
Лента новостей