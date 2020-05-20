Нетта Барзилай выпустила новую песню (ВИДЕО)





Премьера состоялась 16 мая в рамках онлайн-концерта Eurovision: Europe Shine A Light - альтернативного шоу Евровидения-2020, которое было отменено из-за коронавируса.





"Она о сомнениях. О том, чтобы быть собранным и сделать выбор между тем, что люди требуют от тебя и тем, что говорит тебе сердце. И ты просто сходишь с ума в своей голове. Этой песней я хочу поспособствовать повышению осведомленности о психическом здоровье. Я хочу дать понять людям, что они не одиноки", - рассказала певица о новой работе.



