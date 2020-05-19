Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.07
USD
26.55
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
19 мая 20, 14:25
Песня группы ABBA признана лучшей в истории Евровидения
ABBA
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Песня шведской группы ABBA Waterloo признана лучшей композицией в истории международного песенного конкурса "Евровидение".
Во время финального онлайн-концерта Евровидения 2020 телезрители назвали песню ABBA лучшей за всю историю конкурса.

Об этом сообщает ВВС.

Шведский квартет выиграл Евровидение в 1974 году в Брайтоне. Их песня "Waterloo" возглавляла хит-парады в Великобритании. Во всем мире было продано более шести миллионов копий. 

Напомним: 18 марта Европейский вещательный союз принял решение отменить проведение конкурса в Роттердаме, намеченного на май 2020 года, из-за угрозы распространения коронавируса. 17 мая Европейский союз вещателей (EBU) договорился с представителями Нидерландов, что в 2021 году конкурс Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме на Ahoy Arena.

Также было принято решение, что в 2021 году участники не смогут участвовать с теми песнями, которые собирались представлять в этом году.



Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Нацотбор на Евровидение: Assol презентовала песню "Save It"
Нацотбор 2020: Jerry Heil представила конкурсную песню
Песня Jerry Heil для Евровидения стала хитом
Нацотбор 2020: CLOUDLESS выпустили клип на конкурсную песню
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Впервые с 2017 года Hurts представил новый сингл
noimageУкраинка спела с итальянским исполнителем Оливером Альфонсо
noimageВинник презентував новий кліп (ВІДЕО)
Лента новостей