Винник презентував новий кліп (ВІДЕО)

Автором тексту та музики до композиції виступив Олег, а режисеркою відео Катя Царик. “Безумная любовь” стала першою спільною роботою виконавця та режисерки.





Пісня вперше була презентована в листопаді під час грандіозного концерту Олега Винника в столичному Палаці спорту, режисером-постановником якого виступила Царик.







За сюжетом кліпу головний герой опиняється у нескінченному лабіринті, в центрі якого перебуває дівчина, яка ув’язнена у кришталеве серце. До неї рухається Олег. Дорогою його намагаються спокусити різні дівчата, усуваючи одна одну усілякими підступами і хитрощами, пише ТСН.





– Кліп дуже іронічний, бо Олег любить посміятися і поіронізувати над собою і на тему своєї популярності. Але суть його полягає в тому, що на шляху до того єдиного, чистого і щирого кохання завжди зустрічаються труднощі і перипетії”, – прокоментувала ідею відеороботи Катя Царик.



