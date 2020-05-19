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Музыка
Новости музыки
18 мая 20, 22:45
Винник презентував новий кліп (ВІДЕО)
Винник
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Відомий артист родом із Черкащини Олег Винник презентував кліп на пісню “Безумная любовь”.
Автором тексту та музики до композиції виступив Олег, а режисеркою відео Катя Царик. “Безумная любовь” стала першою спільною роботою виконавця та режисерки.

Пісня вперше була презентована в листопаді під час грандіозного концерту Олега Винника в столичному Палаці спорту, режисером-постановником якого виступила Царик.

За сюжетом кліпу головний герой опиняється у нескінченному лабіринті, в центрі якого перебуває дівчина, яка ув’язнена у кришталеве серце. До неї рухається Олег. Дорогою його намагаються спокусити різні дівчата, усуваючи одна одну усілякими підступами і хитрощами, пише ТСН.

– Кліп дуже іронічний, бо Олег любить посміятися і поіронізувати над собою і на тему своєї популярності. Але суть його полягає в тому, що на шляху до того єдиного, чистого і щирого кохання завжди зустрічаються труднощі і перипетії”, – прокоментувала ідею відеороботи Катя Царик.
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