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18 мая 20, 12:30
Гайтана презентовала песню "Спасибо" (АУДИО)
Гайтана
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О выходе трека певица сообщила на личной странице в Instargam, опубликовав фрагмент композиции.
Украинская поп-исполнительница Гайтана презентовала песню "Спасибо". Она посвящена медицинским работникам, которые сегодня борются с эпидемией коронавируса.

Полную версию сингла можно прослушать на музыкальных стриминговых сервисах и на YouTube.

"Эта песня - благодарность всем врачам и медработникам, которые жертвуя собой, каждую минуту спасают наши жизни. Сейчас им как никогда нужна наша поддержка и помощь", - отметила Гайтана. 

Фанаты певицы прослушали песню и поделились впечатлениями в комментариях: 
"Душевно", "Благодарность все врачам. Гайтаночка замечательная", "Отличная работа".


Источник: https://telegraf.com.ua/
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