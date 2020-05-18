Гайтана презентовала песню "Спасибо" (АУДИО)

Украинская поп-исполнительница Гайтана презентовала песню "Спасибо". Она посвящена медицинским работникам, которые сегодня борются с эпидемией коронавируса.





Полную версию сингла можно прослушать на музыкальных стриминговых сервисах и на YouTube.





"Эта песня - благодарность всем врачам и медработникам, которые жертвуя собой, каждую минуту спасают наши жизни. Сейчас им как никогда нужна наша поддержка и помощь", - отметила Гайтана.





Фанаты певицы прослушали песню и поделились впечатлениями в комментариях:

"Душевно", "Благодарность все врачам. Гайтаночка замечательная", "Отличная работа".



