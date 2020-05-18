Новый клип Макса Барских из будущего альбома "1990"

Макс Барских ранее презентовал ремикс песни "Лей, не жалей", а сейчас выпустил музыкальное видео на новую композицию "По секрету" из будущего альбома "1990".





Лейтмотивом нового сингла Барских звучит признание женской красоты как наивысшей силы природы.





"Песней и клипом мне хотелось создать портрет современной женщины, подчеркнуть его многогранность, разнохарактерность: от юной соблазнительной Лолиты до яркой фурии", - отметил певец.





"Мы искали не просто модельную внешность, нам был интересен характер женщины. Я изначально задумал видео в стиле знаменитых клипов Джорджа Майкла с топ-моделями 90-х. Именно по этой причине мы пригласили Анну Богдан", - рассказал Бадоев.





Практически вся работа над созданием нового видео от первого дня кастинга до постпродакшена финального кадра проходила в режиме онлайн между Киевом и Лос-Анджелесом, а сам съемочный процесс занял четверо суток. Технической особенностью клипа является тот факт, что весь материал отснят на винтажную кинокамеру 8 mm.



