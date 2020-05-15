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Музыка
Новости музыки
15 мая 20, 12:27
Настя Каменских презентовала трогательный клип (ВИДЕО)
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Настя Каменских показала эксклюзивные кадры с Потапом в клипе "Воспоминания".
Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, презентовала теплую видеоработу на свою новую песню "Воспоминания". В клипе собраны архивные кадры из романтических путешествий Насти с Потапом.

Премьера видео состоялась 15 мая на YouTube-канале исполнительницы. Автором слов выступил Потап, а музыка - совместная работа супругов.

"Есть такие песни, которые не нужно придумывать, они сами пишутся нашими воспоминаниями, это видео - наши с Настей приключения, а песня кусочки жизни пойманные и положенные на музыку", - прокомментировал рэпер.

Певица отметила, что эта песня стала для нее особенной.

"В ней собраны фото и видео счастливых воспоминаний, много романтики и улыбок, которые в один уютный вечер вдохновили меня на эту песню и превратились в клип, который я сняла прямо у себя дома! Получился такой нежный и теплый видеоальбом!", - поделилась Каменских.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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