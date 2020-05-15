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Музыка
Новости музыки
15 мая 20, 12:12
Фестиваля "Файне Місто" в 2020 году не будет
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Тернопольский музыкальный фестиваль "Файне Місто" перенесли на 2021 год.
Организаторы приняли решение из-за коронавируса перенести тернопольский музыкальный фестиваль "Файне Місто" на следующий год: мероприятие состоится 28 июля - 1 августа 2021 року. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

"Еще ярче, еще мощнее и еще больше. Прекрасное "Місто-2021" продлится 5 дней. 5 незабываемых дней, ради которых нужно набраться терпения и подождать", - говорится в сообщении.

Билеты этого года будут действительны и в следующем году.

Также на сайте fainemisto.com.ua уже доступны билеты на следующий год. Для желающих вернуть билет механизм возврата будет обнародован после отмены карантинных мероприятий в стране.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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