Фестиваля "Файне Місто" в 2020 году не будет

Организаторы приняли решение из-за коронавируса перенести тернопольский музыкальный фестиваль "Файне Місто" на следующий год: мероприятие состоится 28 июля - 1 августа 2021 року. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.





"Еще ярче, еще мощнее и еще больше. Прекрасное "Місто-2021" продлится 5 дней. 5 незабываемых дней, ради которых нужно набраться терпения и подождать", - говорится в сообщении.





Билеты этого года будут действительны и в следующем году.





Также на сайте fainemisto.com.ua уже доступны билеты на следующий год. Для желающих вернуть билет механизм возврата будет обнародован после отмены карантинных мероприятий в стране.



