Олег Винник презентовал новый загадочный клип (ВИДЕО)

Артист долго интриговал "волчиц" тизерами и кадрами из ролика, и вот наконец можно насладиться полной версией видео.





Премьера видеоряда состоялась 14 мая на YouTube-канале исполнителя. Режиссером ролика выступила Катя Царик, по задумке которой Винник бродит по лабиринту в поисках одной единственной. По пути его пытаются соблазнить разные девушки, но героя интересует только одна - заточенная в хрустальное сердце блондинка.





Режиссер отметила, что несмотря на то, что клип вышел достаточно ироничным, главная суть его заключается в том, что на пути к настоящей любви всегда встречаются трудности и перипетии.





"В современном мире очень много амбиций, от которых, к сожалению, страдает любовь. Песня "Безумная Любовь" о наших чувствах и действиях. Часто забывая, что счастье находится внутри нас, и отправляясь на его поиски, мы начинаем творить безумные вещи. Мне бы хотелось, чтобы мы не искали любовь, а отдавали ее", - отмечает Олег Винник.



