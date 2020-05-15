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Музыка
Новости музыки
15 мая 20, 12:07
Олег Винник презентовал новый загадочный клип (ВИДЕО)
Олег Винник
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Украинский певец и покоритель женских сердец Олег Винник порадовал поклонниц клипом на песню "Безумная любовь".
Артист долго интриговал "волчиц" тизерами и кадрами из ролика, и вот наконец можно насладиться полной версией видео.

Премьера видеоряда состоялась 14 мая на YouTube-канале исполнителя. Режиссером ролика выступила Катя Царик, по задумке которой Винник бродит по лабиринту в поисках одной единственной. По пути его пытаются соблазнить разные девушки, но героя интересует только одна - заточенная в хрустальное сердце блондинка.

Режиссер отметила, что несмотря на то, что клип вышел достаточно ироничным, главная суть его заключается в том, что на пути к настоящей любви всегда встречаются трудности и перипетии.

"В современном мире очень много амбиций, от которых, к сожалению, страдает любовь. Песня "Безумная Любовь" о наших чувствах и действиях. Часто забывая, что счастье находится внутри нас, и отправляясь на его поиски, мы начинаем творить безумные вещи. Мне бы хотелось, чтобы мы не искали любовь, а отдавали ее", - отмечает Олег Винник.


Источник: https://golos.ua/
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