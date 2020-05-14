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Музыка
Новости музыки
14 мая 20, 13:30
Самый богатый молодой исполнитель Британии
Эд Ширан
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Исполнитель хита "Shape of you" стал самым богатым молодым исполнителем Британии.
29-летний популярный певец Эд Ширан стал самым богатым исполнителем в стране в категории до 30 лет.

Об этом сообщает The Sun.

В рейтинге Sunday Times Rich Ширан оказался в первой строчке, за ним – певцы из поп-группы One Direction. Но в то же время Ширан опустился на 10 место в общем списке музыкальных богачей Британии.

Финансовое состояние певца оценивается в 200 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что Ширан решил взять паузу в творчестве. Исполнитель заявил, что берет тайм-аут и уходит со сцены. В своем Instagram артист признался, что с 2017 года он работал в режиме нон-стоп. Ширан очень устал за последние годы, поэтому собирается отдохнуть и набраться сил для новых свершений.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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